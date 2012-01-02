〔汽车产业〕现代与起亚今年销售目标为增长6%至700万辆--集团主席(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 现代与起亚汽车今年全球销售目标为700万辆,2011年售出660万辆
* 集团主席警告称全球市场增长放缓且竞争加剧
* 现代汽车股价2011年上涨23%,起亚则激升32%
路透首尔1月2日电---现代汽车(005380.KS)和旗下起亚汽车(000270.KS)今年全球车辆销售预计增长6%至总计700万辆.这两家近年来销售增长率均达两位数百分比的公司,增长都将放缓.
"我预期欧债危机和全球经济放缓将使汽车业增长减缓;在此同时,汽车制造商间的竞争今年料加剧."现代汽车集团主席郑梦九在向员工发表的年度讲话中表示.
但他并未提到现代汽车和起亚起车个别的销售目标.
两家公司2011年售出660万辆车,年增15%.
2011年现代汽车股价跳升23%,远超大盘,韩股综合股价指数.KS11全年累计下跌11%.(完)
--编译 张若琪;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。