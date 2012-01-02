〔汽车产业〕现代与起亚今年销售目标为增长6%至700万辆--集团主席(更新版)

* 现代与起亚汽车今年全球销售目标为700万辆,2011年售出660万辆

* 集团主席警告称全球市场增长放缓且竞争加剧

* 现代汽车股价2011年上涨23%,起亚则激升32%

路透首尔1月2日电---现代汽车(005380.KS)和旗下起亚汽车(000270.KS)今年全球车辆销售预计增长6%至总计700万辆.这两家近年来销售增长率均达两位数百分比的公司,增长都将放缓.

"我预期欧债危机和全球经济放缓将使汽车业增长减缓;在此同时,汽车制造商间的竞争今年料加剧."现代汽车集团主席郑梦九在向员工发表的年度讲话中表示.

但他并未提到现代汽车和起亚起车个别的销售目标.

两家公司2011年售出660万辆车,年增15%.

2011年现代汽车股价跳升23%,远超大盘,韩股综合股价指数.KS11全年累计下跌11%.(完)