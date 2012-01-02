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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 08:56 BJT

〔新加坡经济〕总理称2011年GDP为增长4.8%,暗示第四季或大幅萎缩

路透新加坡12月31日电---新加坡总理李显龙周六表示,2011年新加坡经济为增长4.8%,显示该国国内生产总值(GDP)在该年最後三个月大幅萎缩.

"我们2011年实现4.8%的稳定增长."李显龙在新年文告中说."外部环境不确定.欧债问题远未结束.新的一年全球经济看来可能艰困.身为一个小型的开放国家,新加坡必然会受影响."

李显龙所提2011年全年经济增长率暗示,新加坡第四季经济经季节调整环比年率约为萎缩10%.

新加坡将於周二公布第四季GDP初值.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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