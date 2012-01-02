〔新加坡经济〕总理称2011年GDP为增长4.8%,暗示第四季或大幅萎缩

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡12月31日电---新加坡总理李显龙周六表示,2011年新加坡经济为增长4.8%,显示该国国内生产总值(GDP)在该年最後三个月大幅萎缩.
"我们2011年实现4.8%的稳定增长."李显龙在新年文告中说."外部环境不确定.欧债问题远未结束.新的一年全球经济看来可能艰困.身为一个小型的开放国家,新加坡必然会受影响."
李显龙所提2011年全年经济增长率暗示,新加坡第四季经济经季节调整环比年率约为萎缩10%.
新加坡将於周二公布第四季GDP初值.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。