《台湾报摘》--经济日报1月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--台积电(2330.TW)董事长张忠谋表示,随着云端运算建置成熟,轻薄型的个人行动通讯产品发展潜力无穷,个人电脑(PC)将逐渐因平板电脑和智慧手机崛起而成长趋缓,云端运算结合智慧手机与平板电脑,是未来科技产业三大亮点.
* 其他:
--今年起,两岸经济协议(ECFA)早收清单中约有95%产品关税降至零,石化、纺织、运输工具及机械业受惠最大,经济部国贸局预估,降税效益显现,预估今年全年自中国进口ECFA早收清单内货品金额约为231亿美元,成长率约12%.
--寿险业者透露,在公会、保险局密集开会下,敲定寿险业外汇价格变动准备金制度3月1日起实施,因先前已累积的重大事故特别准备金、危险变动准备金,最多可提50%作为初始费用(即第一桶金)的规模仅280余亿台币,上路首年业界可省避险成本仅几十亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 董永年
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。