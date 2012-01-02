《台湾报摘》--经济日报1月2日

* 头版头条:

--台积电(2330.TW)董事长张忠谋表示,随着云端运算建置成熟,轻薄型的个人行动通讯产品发展潜力无穷,个人电脑(PC)将逐渐因平板电脑和智慧手机崛起而成长趋缓,云端运算结合智慧手机与平板电脑,是未来科技产业三大亮点.

* 其他:

--今年起,两岸经济协议(ECFA)早收清单中约有95%产品关税降至零,石化、纺织、运输工具及机械业受惠最大,经济部国贸局预估,降税效益显现,预估今年全年自中国进口ECFA早收清单内货品金额约为231亿美元,成长率约12%.

--寿险业者透露,在公会、保险局密集开会下,敲定寿险业外汇价格变动准备金制度3月1日起实施,因先前已累积的重大事故特别准备金、危险变动准备金,最多可提50%作为初始费用(即第一桶金)的规模仅280余亿台币,上路首年业界可省避险成本仅几十亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.