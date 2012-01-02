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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 09:39 BJT

(更正)〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

(更正:标题更正为"30天期",非"36天期")

路透台北1月2日电---台湾央行周一表示,开放三种天期存单申购,并由原先发行的36天期存单重新改回30天期.今日存单到期金额为3,362.9亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行765亿台币存单.

拆款中心数据PIBC显示,上周五当日超额准备为341亿台币,至周日累计超额准备为1,908亿台币,加计前期1%的超额准备为2,885亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 董永年

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