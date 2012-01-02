〔韩国个股〕现代重工今年订单目标为成长20%至306亿美元

路透首尔1月2日电---全球最大造船商韩国现代重工(009540.KS)周一表示,今年订单成长幅度料将减少一半以上至20%,因全球经济蹒跚令海运有下滑之虞.

现代重工在提交给证交所的文件中表示,今年订单目标为306亿美元,营收料为27.6兆(万亿)韩元(240亿美元).

现代重工发言人士表示,2012年订单增幅可能降至20%,2011年时为成长48%至255亿美元.

竞争对手STX Corp (011810.KS)则表示,今年订单和营收目标分别为成长43%和14%,至43兆韩元和33兆韩元.

2011年时该造船厂商的订单目标为成长30%,但因海运业情况恶化,最终增幅为持平.(完)