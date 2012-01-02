〔韩国个股〕现代重工今年订单目标为成长20%至306亿美元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月2日电---全球最大造船商韩国现代重工(009540.KS)周一表示,今年订单成长幅度料将减少一半以上至20%,因全球经济蹒跚令海运有下滑之虞.
现代重工在提交给证交所的文件中表示,今年订单目标为306亿美元,营收料为27.6兆(万亿)韩元(240亿美元).
现代重工发言人士表示,2012年订单增幅可能降至20%,2011年时为成长48%至255亿美元.
竞争对手STX Corp (011810.KS)则表示,今年订单和营收目标分别为成长43%和14%,至43兆韩元和33兆韩元.
2011年时该造船厂商的订单目标为成长30%,但因海运业情况恶化,最终增幅为持平.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。