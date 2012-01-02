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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 09:18 BJT

〔韩国股市〕科技股带领盘初小涨,但涨势受限

路透首尔1月2日电---韩国股市周一开盘上涨0.33%,但涨势受限,因投资者等候美国关键数据以及韩国公司财报,以寻找线索辨明方向.

科技股引领盘初涨势,海力士半导体(000660.KS)飙升4.33%.

韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.26%,报1,830.54点.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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