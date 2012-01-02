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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--1月3日****

路透1月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月3日(二)

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 12月 44.0 44.8

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2

未经季节调整的失业人数(万人) 280 270

经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3

经季节调整的失业率 6.9% 6.9%

0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6

1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 -- 53.31

1500 美国建筑支出 11月 +0.5% +0.8%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.2 52.7

物价分项指数 47.5 45.0

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超262

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超2,106

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月2日(一)

0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 46.40 --

0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 44.3 43.8

0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.9 48.7

0853 德国制造业PMI 12月 48.4 48.1

0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9(完)

--整理 戴素萍/张明钧;审校 王丽鑫

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