主要国家经济指标预测--1月3日****

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月3日(二)
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 12月 44.0 44.8
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2
未经季节调整的失业人数(万人) 280 270
经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6
1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 -- 53.31
1500 美国建筑支出 11月 +0.5% +0.8%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.2 52.7
物价分项指数 47.5 45.0
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超262
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超2,106
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月2日(一)
0000 韩国HSBC/Markit采购经理人指数(PMI) 12月 46.40 --
0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 44.3 43.8
0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.9 48.7
0853 德国制造业PMI 12月 48.4 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9(完)
--整理 戴素萍/张明钧;审校 王丽鑫
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。