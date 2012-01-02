〔台湾数据〕12月制造业PMI为47.1,新订单与产出调整幅度趋缓--汇丰

路透台北1月2日电---以下为汇丰台湾12月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2011年12月 2011年11月

47.1 43.9

主要调查结果:

* 12月资料显示,台湾制造业产出进一步盘整,幅度虽仍算明显,但已减缓至6月份以来最小.产出盘整趋缓,原因是月内新接订单的减幅有所缓和.本月约有36%的厂商调整了产出,而增加产量的厂商则占17%.

* 12月台湾制造业新接订单的收缩幅度继续缓和,为6个月以来最小,但仍算明显.约36%的调查样本显示新业务少於上月,原因是海内外需求疲弱.

* 12月经季节调整就业指数显示,台湾制造业的聘雇规模上升.虽然增幅尚微,但在经历两个月持平後,就业终见改善.增加人手的厂商普遍把原因归结为产量与新订单的成长.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高於50.0,表示营运状况有改善;若低於50.0,则表示恶化.(完)

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