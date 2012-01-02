〔路透调查〕台湾五年新券101/1得标利率料落在0.980-1.010%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 标售时间:周二(1月3日),金额预定400亿台币
* 得标利率料在0.98-1.01%
* 交易与养券买盘均有需求
路透台北1月2日电---路透调查显示,在全球经济局势低迷、央行今年料将降息因应趋势下,台湾周二将标售的五年新券101/1A01101=TWO可望同时吸引交易与养券买盘的需求,预料得标利率将在0.98-1.01%.
交易商并指出,近两三年来,台湾债市成交量萎缩,交易商的风险意识也升高,基於流动性考量,逐渐将交易主流自10年券移转到五年券上.债市交易结构的转变,也将让五年券的标售不致偏空.
"不会标差啦,这是交易商上半年唯一可以玩的一期券."一大型证券商交易员称.
另一证券商交易主管认为,银行手中的资金部位仍多,为了消化资金,也会参与五年券的标售.
另一外商银行交易员则称,12月标售的一年期定存单得标利率为0.898%,远低於市场预期的0.95%."基本上已经拉出了一些空间,这次得标利率不会过1.00%."
不过有大型银行交易员认为,101/1发行前交易殖利率偏低."五年期券比182天期存单的1.05%还低,怪怪的."
一证券商交易员也称,银行尚未对101/1有所表态,显见补券的态度不是很积极.因此不排除得标利率有高於1.00%的机会.
央行将在周二代财政部标售101/1,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/1发行前交易(when-issued)殖利率收升1.05个基点,报0.9975%,该券在发行前交易期间的高点落在1.0277%,低点则为0.9620%.
去年10月标售的五年期公债100/6R,当时得标利率为1.08%,此期券银行业持有比重为28.87%,证券业则为41.38%,票券业19.75%,保险业为10.0%.[ID:nCT0406514]
以下为交易商对101/1期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大华证券 0.99 1.01
兆丰金证券 0.98 1.00
元富证券 1.00 1.02
凯基证券 0.99 1.01
外商银行 0.97 1.00
大型政府银行 0.97 1.00
中国信托 0.99 1.02
台北富邦银行 0.96 1.01
大型政府银行 0.98 1.02
国泰世华银行 0.97 1.01
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中值 0.98 1.01 (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。