澳洲经济指标总览--1月2日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 10月 顺差15.95 顺差22.49 1月5日
出口(较前月) 持平 -3%
进口(较前月) +2% -1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 10月 +0.2% +0.4% 1月9日
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 11月 -6.3 +10.1 1月19日
--全职 -39.9 +20
--兼职 +33.6 -9.9
失业率 5.3% 5.2%
就业参与率 65.5% 65.6%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 持平 +0.8% 1月20日
出口物价(较前季) +4.0% +6.0%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +0.6% +0.9% 1月25日
(较上年同期) +3.5% +3.6%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.6% +2.9%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第三季 赤字5.637 赤字6.660 3月6日
商品与服务贸易收支 顺差6.801 顺差6.218
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第三季 +1.0% +1.4% 3月7日
(较上年同期) +2.5% +1.4% (完)
--整理 肖群英
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。