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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 11:32 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,月初资金回流但场内需求并不大

路透台北1月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.今日为2012年第一个交易日,投信资金陆续回流,加之新基金进场丢钱,场上资金不虞匮乏.

资金调度人士指出,由於今日到期量不多,银行也正值旬底操作保守,仅小量调节资金,场内资金需求不大,目前交易多以到期续作为主;但若新进交易,要找到消化标的则较为辛苦.

展望本周,他们预估,除下半周因公债交割而略感赎回压力外,RP公债利率可望持稳於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.

交易商统计,周五(6日)有101/1期5年期公债发行,金额为400亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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