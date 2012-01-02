〔台湾债市〕RP利率平稳,月初资金回流但场内需求并不大

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一平稳.今日为2012年第一个交易日,投信资金陆续回流,加之新基金进场丢钱,场上资金不虞匮乏.
资金调度人士指出,由於今日到期量不多,银行也正值旬底操作保守,仅小量调节资金,场内资金需求不大,目前交易多以到期续作为主;但若新进交易,要找到消化标的则较为辛苦.
展望本周,他们预估,除下半周因公债交割而略感赎回压力外,RP公债利率可望持稳於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.
交易商统计,周五(6日)有101/1期5年期公债发行,金额为400亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。