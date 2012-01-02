〔台湾央行〕共发行3,035.5亿台币存单,发行余额减少327.4亿

路透台北1月2日电---台湾央行周一表示,今日共发行3,035.5亿台币存单,相较存单到期金额3,362.9亿,存单发行余额减少327.4亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期2,485.5亿台币,利率为0.87%;91天期420亿台币,利率为0.93%;182天期130亿台币,利率为1.05%.

央行上周五共发行765亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,304.15亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为353亿台币,至周日累计超额准备为1,966亿台币,加计前期1%的超额准备为2,943亿台币.(完)