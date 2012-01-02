〔台湾债市〕殖利率收高,央行维未降息考验五年新券标售信心

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月2日电---台湾债市主要殖利率周一收高.作为新年全球少数率先开工的金融市场,债市并未因股市大跌受惠,反而持续反映对央行未降息的利空,五年新券101/1发行前交易殖利率收在日高.
由於明日101/1就要标售,交易商认为,市场还是押宝央行会在第一季降息,且利率处於低档,对短券形成保护作用.因此不至於会标不好,得标利率料在1.00%附近.
"基於流动性考量,交易商会去拿101/1."一证券商交易员称.
另一证券商交易主管则指出,银行手中的资金部位仍多,为了消化资金,也会参与五年券的标售.
台湾央行上周连续第二季宣布利率维持不变,重贴现率在1.875%的二年多以来高位.[ID:nCT0492167]
台湾股市周一新年开红盘下跌1.69%,加权股价指数.TWII收跌119.87点,至6,952.21点.为12月19日以来最大单日百分点跌幅,延续2011年全年下跌21%的跌势.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1 A01101=TWO +1.05 0.9975 0.9866-0.9875 189.0
10 100/9 A00109=TWO +0.20 1.2870 1.2802-1.2870 15.5
交易商认为,由於这两天全球仍有不少主要金融市场休市,因此债市走势料以反映内部因素为主.除了明日101/1的标售外,本周还有两年新券101/3开始发行前交易,在长券端因发行筹码增加略为偏空下,短券的表现成了多方寄予希望的标的.
"新年新希望,抱五年券还是最安心."一大型银行交易员称.
不过另一证券商交易员称,今日盘面上没看见银行对101/1有表态动作,显见补券的态度不是很积极.因此不排除得标利率有高於1.00%的机会.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.2870
5 100/6 A00106=TWO 1.0110
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。