〔台湾债市〕殖利率收高,央行维未降息考验五年新券标售信心

路透台北1月2日电---台湾债市主要殖利率周一收高.作为新年全球少数率先开工的金融市场,债市并未因股市大跌受惠,反而持续反映对央行未降息的利空,五年新券101/1发行前交易殖利率收在日高.

由於明日101/1就要标售,交易商认为,市场还是押宝央行会在第一季降息,且利率处於低档,对短券形成保护作用.因此不至於会标不好,得标利率料在1.00%附近.

"基於流动性考量,交易商会去拿101/1."一证券商交易员称.

另一证券商交易主管则指出,银行手中的资金部位仍多,为了消化资金,也会参与五年券的标售.

台湾央行上周连续第二季宣布利率维持不变,重贴现率在1.875%的二年多以来高位.[ID:nCT0492167]

台湾股市周一新年开红盘下跌1.69%,加权股价指数.TWII收跌119.87点,至6,952.21点.为12月19日以来最大单日百分点跌幅,延续2011年全年下跌21%的跌势.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.05 0.9975 0.9866-0.9875 189.0

10 100/9 A00109=TWO +0.20 1.2870 1.2802-1.2870 15.5

交易商认为,由於这两天全球仍有不少主要金融市场休市,因此债市走势料以反映内部因素为主.除了明日101/1的标售外,本周还有两年新券101/3开始发行前交易,在长券端因发行筹码增加略为偏空下,短券的表现成了多方寄予希望的标的.

"新年新希望,抱五年券还是最安心."一大型银行交易员称.

不过另一证券商交易员称,今日盘面上没看见银行对101/1有表态动作,显见补券的态度不是很积极.因此不排除得标利率有高於1.00%的机会.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2870

5 100/6 A00106=TWO 1.0110

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)