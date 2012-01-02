〔表格〕台股外资及陆资卖超13.22亿台币,结束连续六日买超

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月2日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,结束连续六日买超,上交易日为买超49.80亿.
三大法人今日合计卖超40.14亿台币,上交易日修正後为买超43.70亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/2 -13.22 -8.18 -18.75 -40.14
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本月累计 -13.22 -8.18 -18.75 -40.14 (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。