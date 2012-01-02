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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 15:03 BJT

〔表格〕台股外资及陆资卖超13.22亿台币,结束连续六日买超

路透台北1月2日电---台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,结束连续六日买超,上交易日为买超49.80亿.

三大法人今日合计卖超40.14亿台币,上交易日修正後为买超43.70亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/2 -13.22 -8.18 -18.75 -40.14

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本月累计 -13.22 -8.18 -18.75 -40.14 (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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