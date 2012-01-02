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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 17:19 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,因台股下挫且国际美元偏强

路透台北1月2日电---台币兑美元TWD=TP周一量缩小幅收跌2.5分.新年伊始台股跌破7,000大关,加之国际美元走势偏强,令台币在狭幅区间偏弱整理.

汇银人士指出,早盘外商银行回补美元部位,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中亦积极买汇,美元/台币一个月期换汇点由折价转为溢价;不过,下午又见部份外资汇入.整体而言,交投仍显淡静,待外资陆续收假归队後,才可望出现明确方向性.

"贬个二、三十点其实很少...很多人今天还在休假,这个盘就这样不太会动,"一位本地银行交易人士称.

他们预估,明日台币交投不脱30.2-30.4元间,并静待台股量能转趋活络以指引市场新方向.

台湾加权指数.TWII周一收盘大跌1.69%,报6,952.21点;外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,结束连续六日买超,上交易日为买超49.80亿.[ID:nCT0492937]

另外,台湾出口竞争国货币--韩元KRW=在2012年第一个交易日收盘小跌,市场冒险意愿降温,因经济数据令人失望,且韩国总统警告称全球经济已经进入长时间低成长时期.[KRW/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.315 30.290 30.180-30.328 30.290 4.93 6.68

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.311 30.263 30.285-30.310 30.290 2.53 3.17

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.025/0.035 -0.055/-0.040

美元/台币六个月期 -0.125/-0.110 -0.210/-0.200

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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