〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,因台股下挫且国际美元偏强

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北1月2日电---台币兑美元TWD=TP周一量缩小幅收跌2.5分.新年伊始台股跌破7,000大关,加之国际美元走势偏强,令台币在狭幅区间偏弱整理.
汇银人士指出,早盘外商银行回补美元部位,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中亦积极买汇,美元/台币一个月期换汇点由折价转为溢价;不过,下午又见部份外资汇入.整体而言,交投仍显淡静,待外资陆续收假归队後,才可望出现明确方向性.
"贬个二、三十点其实很少...很多人今天还在休假,这个盘就这样不太会动,"一位本地银行交易人士称.
他们预估,明日台币交投不脱30.2-30.4元间,并静待台股量能转趋活络以指引市场新方向.
台湾加权指数.TWII周一收盘大跌1.69%,报6,952.21点;外资及陆资在台股卖超13.22亿台币,结束连续六日买超,上交易日为买超49.80亿.[ID:nCT0492937]
另外,台湾出口竞争国货币--韩元KRW=在2012年第一个交易日收盘小跌,市场冒险意愿降温,因经济数据令人失望,且韩国总统警告称全球经济已经进入长时间低成长时期.[KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.315 30.290 30.180-30.328 30.290 4.93 6.68
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.311 30.263 30.285-30.310 30.290 2.53 3.17
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.025/0.035 -0.055/-0.040
美元/台币六个月期 -0.125/-0.110 -0.210/-0.200
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。