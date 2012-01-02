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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 15:41 BJT

〔表格〕外资在韩国股市扩大卖超1,005亿韩元,为连续第二日卖超

路透首尔1月2日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11扩大卖超1,005亿韩元,为连续第二日卖超.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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1月 2日 -100.5 231.6 7.3

12月29日 -14.4 190.6 -99.0

12月28日 31.4 -17.0 184.2

12月27日 91.6 199.0 -209.3

12月26日 84.2 -54.0 12.9

12月23日 190.2 80.9 -530.5

12月22日 -25.1 101.8 -75.4

12月21日 329.9 151.9 -569.0

12月20日 -324.0 49.3 166.8

12月19日 -240.9 101.1 166.6

12月16日 32.1 -33.7 145.2

12月15日 -286.4 -1.3 485.7

12月14日 -345.0 38.9 242.7

12月13日 -207.1 67.0 388.6

12月12日 -0.2 -127.3 -66.7

-------------------------------------------------

本月以来 -100.5 231.5 7.3

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今年以来 -100.5 231.5 7.3

------------------------------------------------- (完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

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