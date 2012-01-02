〔韩国汇市〕韩元在疲弱数据拖累下收低,市场弥漫避险情绪

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月2日电---韩元KRW=在2012年第一个交易日收盘小跌,市场冒险意愿降温,因经济数据令人失望,且韩国总统警告称全球经济已经进入长时间低成长时期.[ID:nCN1315268] 韩元兑美元KRW=KFTC收报1,155.8,上周五国内收盘价为1,151.8. 交易商多表示,韩元跌势有限,因周一全球许多市场仍因新年假期而休市.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。