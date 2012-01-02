〔韩国汇市〕韩元在疲弱数据拖累下收低,市场弥漫避险情绪

路透首尔1月2日电---韩元KRW=在2012年第一个交易日收盘小跌,市场冒险意愿降温,因经济数据令人失望,且韩国总统警告称全球经济已经进入长时间低成长时期.[ID:nCN1315268] 韩元兑美元KRW=KFTC收报1,155.8,上周五国内收盘价为1,151.8. 交易商多表示,韩元跌势有限,因周一全球许多市场仍因新年假期而休市.