《外汇动态》日圆扩大涨势,欧元/日圆再探十年低点

IFR伦敦1月2日电---由於日本金融市场要到周三才开张,再加上今日伦敦和美国休市,市场交投非常清淡.

美元/日圆在新西兰市场开盘时报在周五的76.90左右,但急跌至76.30,此为日央行10月31日干预以来的新低;日央行是次干预让美元从75.31的记录低点回升至79.51.

今天汇价波动迅速,美元不久即回升至77.00,自此之後便在此一水准进行整固.由於美元/日圆现已在一目均衡云区下方交投,氛围仍旧偏空,近期极有可能回到75.31的历史低点,因此应该采取逢高出脱策略.

欧元/日圆周五已经跌破100日圆的大型障碍,改写十年新低,纽约时段一度报99.57,今日在新西兰市场开盘时更进一步下跌,在跌破99.00障碍位後引发连串停损单出笼,进而下探至98.71.

但欧元汇价也迅速回升,暂时在99.50日圆附近盘整.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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