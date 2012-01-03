(重温稿)〔路透调查〕台湾五年新券101/1得标利率料落在0.980-1.010%

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 标售时间:周二(1月3日),金额预定400亿台币
* 得标利率料在0.98-1.01%
* 交易与养券买盘均有需求
路透台北1月2日电---路透调查显示,在全球经济局势低迷、央行今年料将降息因应趋势下,台湾周二将标售的五年新券101/1A01101=TWO可望同时吸引交易与养券买盘的需求,预料得标利率将在0.98-1.01%.
交易商并指出,近两三年来,台湾债市成交量萎缩,交易商的风险意识也升高,基於流动性考量,逐渐将交易主流自10年券移转到五年券上.债市交易结构的转变,也将让五年券的标售不致偏空.
"不会标差啦,这是交易商上半年唯一可以玩的一期券."一大型证券商交易员称.
另一证券商交易主管认为,银行手中的资金部位仍多,为了消化资金,也会参与五年券的标售.
另一外商银行交易员则称,12月标售的一年期定存单得标利率为0.898%,远低於市场预期的0.95%."基本上已经拉出了一些空间,这次得标利率不会过1.00%."
不过有大型银行交易员认为,101/1发行前交易殖利率偏低."五年期券比182天期存单的1.05%还低,怪怪的."
一证券商交易员也称,银行尚未对101/1有所表态,显见补券的态度不是很积极.因此不排除得标利率有高於1.00%的机会.
央行将在周二代财政部标售101/1,金额400亿台币,预计中午宣布结果.周一101/1发行前交易(when-issued)殖利率收升1.05个基点,报0.9975%,该券在发行前交易期间的高点落在1.0277%,低点则为0.9620%.
去年10月标售的五年期公债100/6R,当时得标利率为1.08%,此期券银行业持有比重为28.87%,证券业则为41.38%,票券业19.75%,保险业为10.0%.[ID:nCT0406514]
以下为交易商对101/1期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大华证券 0.99 1.01
兆丰金证券 0.98 1.00
元富证券 1.00 1.02
凯基证券 0.99 1.01
外商银行 0.97 1.00
大型政府银行 0.97 1.00
中国信托 0.99 1.02
台北富邦银行 0.96 1.01
大型政府银行 0.98 1.02
国泰世华银行 0.97 1.01
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中值 0.98 1.01 (完)
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--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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