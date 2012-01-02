〔台湾央行〕周五将竞标一年期存单,金额1,000亿台币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北1月2日电---台湾央行周一宣布,将於周五(6日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币.
央行指出,上述存单将在下周一(9日)发行,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
上月标售的同天期的存单加权平均得标利率为0.898%.参看台湾央行标售364天期定存单历史细节一览,请点选[ID:nCT0424346]
中央银行在去年第四季的理监事会议上决议维持利率不变,重贴现率在1.875%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 高洁如,撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。