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亚洲 | 2012年 1月 2日 星期一 17:15 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超2亿台币

路透台北1月2日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 18.00 10.00 +8.00

票券业 0.00 6.00 -6.00

证券业 18.00 20.00 -2.00 (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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