〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率守在上周高位附近--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR伦敦1月2日电---欧元/美元选择权波动率上周尾段上扬,因避险操作回温,令欧元/美元跌至1.28中段水准,一周期价平选择权波动率由先前的三年新低8.25%跳升4个百分点.一个月价平选择权波动率在耶诞节前触及三个月新低约12.5%,在现汇下跌至,由12.6%跳升至13.5%.
当前的选择权隐含波动率远高於实际波动率,加上大量下档奇异选择权,只要欧元没有遭遇短线重大利空打击,这应有助抑制短天期波动率进一步上扬.
这种局面亦反映在风险逆转指标水准,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标仍接近近期低档1.5%,偏向欧元卖权,12月中旬为2.6%,11月初的纪录高位为4.2%.
澳元/美元一个月期波动率在耶诞节之前创下约13.5%的较长期新低後,出现不错买需,目前仍守在14.5%上方,尽管现汇已由1.0044回升至1.0200以上.
欧元/日圆波动率守住涨幅,现汇上周五跌至100.00日圆下方的10年低点,今日更跌破99.00关卡.
美元/日圆波动率亦走坚,今日稍早现汇跌至10月31日日本干预以来的最低位76.3日圆.一个月期价平选择权波动率目前较耶诞节创下的四年低位7.1%高出1.0个百分点.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。