〔外汇期权〕欧元/美元选择权波动率守在上周高位附近--IFR

IFR伦敦1月2日电---欧元/美元选择权波动率上周尾段上扬,因避险操作回温,令欧元/美元跌至1.28中段水准,一周期价平选择权波动率由先前的三年新低8.25%跳升4个百分点.一个月价平选择权波动率在耶诞节前触及三个月新低约12.5%,在现汇下跌至,由12.6%跳升至13.5%.

当前的选择权隐含波动率远高於实际波动率,加上大量下档奇异选择权,只要欧元没有遭遇短线重大利空打击,这应有助抑制短天期波动率进一步上扬.

这种局面亦反映在风险逆转指标水准,一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标仍接近近期低档1.5%,偏向欧元卖权,12月中旬为2.6%,11月初的纪录高位为4.2%.

澳元/美元一个月期波动率在耶诞节之前创下约13.5%的较长期新低後,出现不错买需,目前仍守在14.5%上方,尽管现汇已由1.0044回升至1.0200以上.

欧元/日圆波动率守住涨幅,现汇上周五跌至100.00日圆下方的10年低点,今日更跌破99.00关卡.

美元/日圆波动率亦走坚,今日稍早现汇跌至10月31日日本干预以来的最低位76.3日圆.一个月期价平选择权波动率目前较耶诞节创下的四年低位7.1%高出1.0个百分点.(完)