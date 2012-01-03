〔台湾货币市场〕1月3日及下提存期资金预期变化一览表

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北1月3日电---台湾货币市场周二及下提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期33亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆7,840.7亿台币:
01/04 1,972.00亿
01/05 846.50亿
01/06 4,516.80亿
01/07 690.00亿
01/08 1,079.50亿
01/09 1,191.00亿
01/10 973.00亿
01/11 3,982.00亿
01/12 1,299.00亿
01/13 4,613.30亿
01/14 964.00亿
01/15 1,764.60亿
01/16 968.00亿
01/17 422.50亿
01/18 2,035.50亿
01/19 895.00亿
01/20 1,428.50亿
01/21 595.50亿
01/22 770.00亿
01/23 340.00亿
01/24 116.00亿
01/25 233.00亿
01/26 120.00亿
01/27 178.00亿
01/30 225.50亿
01/31 1,149.00亿
*02/01 2,951.50亿
02/02 902.00亿
02/03 619.00亿
--公债本金到期及付息1,253.2225亿台币:
01/05 100甲1期1息 8.0000亿
01/12 99甲1期2息 7.0000亿
01/13 100甲2期1息 13.8125亿
01/16 97甲1期4息 17.8125亿
01/18 89甲7期12息 31.2500亿
01/21 重交甲10期本金 400.0000亿
01/21 重交甲10期15息 27.6000亿
01/21 98甲1期3息 7.0000亿
01/22 88甲3期13息 14.1225亿
01/26 96甲1期本金 700.0000亿
01/26 96甲1期5息 13.12500亿
01/28 99甲2期2息 13.50000亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--1/6: 101/1期五年期公债发行,金额400亿台币,1月3日标售.
*--1/9: 央行标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币,1月6日标售.
--1/20:101/2期20年期公债发行,金额400亿台币,1月17日标售.
--农历春节(1月22日)前通货发行.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注: *表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI