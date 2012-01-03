台湾经济指标预测--1月3日至2月20日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北1月3日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------1月2日当周-----------------------------------------
1/5 1600 外汇存底 12月底 -- 3,879.68亿美元
1/5 1600 消费者物价指数(CPI) 12月 -- +1.01%(年变动率)
-------------------------------1月9日当周------------------------------------------
1/9 1600 商品出口 12月 -- +1.3%(年变动率)
1/9 1600 商品进口 12月 -- -10.4%(年变动率)
-------------------------------1月16日当周------------------------------------------
1/20 1600 外销订单 12月 -- +2.54%(年变动率)
1/20 1600 工业生产 12月 -- -3.55%(年变动率)
-------------------------------1月30日当周------------------------------------------
1/30 1600 季调失业率 12月 -- 4.32%
1/30 1610 M2货币总计数 12月 -- +5.07%(年变动率)
1/31 1600 领先指标 12月 -- -0.01%(月变动率)
-------------------------------2月20当周-------------------------------------------
2/20 1620 经常帐 第四季 -- 顺差102.1亿美元
-- 1600 国内生产总值统计值 第四季 -- 统计值+3.42%(年变动率)
-- 1600 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875%
注:*代表新增.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI