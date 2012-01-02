〔台湾货币市场〕短率回软,新年伊始市况回复常态(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更新拆款及准备金数据)
* 新年度初始市况回复常态,短率回软
* 银行间本周开始陆续与台湾银行换新钞
* 短票发行降温,可供银行次级交易量有限
* 央行周五将标售一年期存单,下周一发行
记者 张雅菁
路透台北1月2日电---台湾银行间短期利率周一显着回落,在度过上周五纷乱的一天後,在2012年第一天市况回复常态,预期到明日本提存期最後一天,或将陆续有余钱流出,应可顺利过关.不过,随即也将开始忙於下一提存期农历年节资金调度.
市场人士指出,为了因应民众在农历新年前换新钞的需求,本周开始各家银行将陆续先行与台湾银行换新钞,而库存现金提高,相对的便将降低可运用的周转金;此外,下周开始,企业发放年终奖金等资金频繁流动,也将令银行在拆借时保守以对.
"今天不好借,但也没听到有人在喊救命,一方面因为大家都调得差不多了,一方面也是因为保守,"一金控银行调度人士称.
对於明日本提存期最後一日,市场人士指出,以目前近2,000亿台币的累积超额准备,各家银行应该都已将准备积数调整得差不多,预期明日资金易松难紧,本提存期应可顺利过关.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日在0.405%;区间在0.299-0.750%,上日0.299-0.81%.
而2-7天拆款利率区间高位显着压回,今日区间在0.392-0.780%,上日在0.392-0.870%.
由於许多银行不做跨年度拆借的紧缩因子,上周五时一周期拆款利率高点连续第四天攀升,尾盘跳升至0.87%,与央行30天期存单利率--0.87%相同,隔拆区间高点亦攀升3基点,触及0.810%.
农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
**短票利率回软**
短票方面,交易商指出,在经过银行年底冲刺放款与企业发票量高峰後,今日甫进入新年度,企业发票筹资需求顿时沉静下来,票券商可供给银行的票量并不多,甚至有票券商仅与法人承作;而银行端的买票需求相对则是较上周回温.
不过已开始嗅出保守调度的味道,票券商指出,目前银行间交易以短天期成交较热络,农历年後的则是偏向观望,成交不多.
银行间短票交易落点在农历年前的利率主要在0.83-0.85%,农历年後则在0.85-0.86%;上日主要区间在0.87%-0.89%.
央行今日共发行3,035.5亿台币存单,相较存单到期金额3,362.9亿,存单发行余额减少327.4亿.[TW/MMTCN]明日本提存期最後一天到期33亿.
央行并於傍晚宣布,将於本周五(6日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周一发行.[ID:nCT0493087]
周三新提存期开始央行存单到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负147亿台币;累计超额准备为1,819亿台币,加计前期1%的超额准备为2,796亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率平稳.今日为2012年第一个交易日,投信资金陆续回流,加之新基金进场丢钱,场上资金不虞匮乏.
资金调度人士指出,由於今日到期量不多,银行也正值旬底操作保守,仅小量调节资金,场内资金需求不大,目前交易多以到期续作为主;但若新进交易,要找到消化标的则较为辛苦.
展望本周,他们预估,除下半周因公债交割而略感赎回压力外,RP公债利率可望持稳於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日. (完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。