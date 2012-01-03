(重温稿)〔台湾货币市场〕短率回软,新年伊始市况回复常态

* 新年度初始市况回复常态,短率回软

* 银行间本周开始陆续与台湾银行换新钞

* 短票发行降温,可供银行次级交易量有限

* 央行周五将标售一年期存单,下周一发行

记者 张雅菁

路透台北1月2日电---台湾银行间短期利率周一显着回落,在度过上周五纷乱的一天后,在2012年第一天市况回复常态,预期到明日本提存期最後一天,或将陆续有余钱流出,应可顺利过关.不过,随即也将开始忙於下一提存期农历年节资金调度.

市场人士指出,为了因应民众在农历新年前换新钞的需求,本周开始各家银行将陆续先行与台湾银行换新钞,而库存现金提高,相对的便将降低可运用的周转金;此外,下周开始,企业发放年终奖金等资金频繁流动,也将令银行在拆借时保守以对.

"今天不好借,但也没听到有人在喊救命,一方面因为大家都调得差不多了,一方面也是因为保守,"一金控银行调度人士称.

对於明日本提存期最後一日,市场人士指出,以目前近2,000亿台币的累积超额准备,各家银行应该都已将准备积数调整得差不多,预期明日资金易松难紧,本提存期应可顺利过关.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.403%,上日在0.405%;区间在0.299-0.750%,上日0.299-0.81%.

而2-7天拆款利率区间高位显着压回,今日区间在0.392-0.780%,上日在0.392-0.870%.

由於许多银行不做跨年度拆借的紧缩因子,上周五时一周期拆款利率高点连续第四天攀升,尾盘跳升至0.87%,与央行30天期存单利率--0.87%相同,隔拆区间高点亦攀升3基点,触及0.810%.

农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.

**短票利率回软**

短票方面,交易商指出,在经过银行年底冲刺放款与企业发票量高峰後,今日甫进入新年度,企业发票筹资需求顿时沉静下来,票券商可供给银行的票量并不多,甚至有票券商仅与法人承作;而银行端的买票需求相对则是较上周回温.

不过已开始嗅出保守调度的味道,票券商指出,目前银行间交易以短天期成交较热络,农历年後的则是偏向观望,成交不多.

银行间短票交易落点在农历年前的利率主要在0.83-0.85%,农历年後则在0.85-0.86%;上日主要区间在0.87%-0.89%.

央行今日共发行3,035.5亿台币存单,相较存单到期金额3,362.9亿,存单发行余额减少327.4亿.[TW/MMTCN]明日本提存期最後一天到期33亿.

央行并於傍晚宣布,将於本周五(6日)标售364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周一发行.[ID:nCT0493087]

周三新提存期开始央行存单到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为负147亿台币;累计超额准备为1,819亿台币,加计前期1%的超额准备为2,796亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳.今日为2012年第一个交易日,投信资金陆续回流,加之新基金进场丢钱,场上资金不虞匮乏.

资金调度人士指出,由於今日到期量不多,银行也正值旬底操作保守,仅小量调节资金,场内资金需求不大,目前交易多以到期续作为主;但若新进交易,要找到消化标的则较为辛苦.

展望本周,他们预估,除下半周因公债交割而略感赎回压力外,RP公债利率可望持稳於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日. (完)