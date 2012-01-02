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市场报道 | 2012年 1月 2日 星期一 18:27 BJT

《外汇动态》英镑兑欧元盘旋在一年高位附近

1014GMT---英镑兑欧元EURGBP=D4在2011年1月以来高位附近盘旋,但假期因素令交投偏淡,阻挠英镑/欧元测试耶诞节前高位0.8302英镑.欧元的重要支撑料在2011年1月低点约0.8285英镑.

英镑/美元GBP=D4持稳,报1.5519美元,守在上周触及的近三个月低点1.5361上方.

本周稍晚公布的英国采购经理人指数(PMI)调查,将受到密切关注,但欧元区的重要事件及其对风险意愿的影响,预料仍将是新年度推动英镑走势的主要力量.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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