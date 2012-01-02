《外汇动态》英镑兑欧元盘旋在一年高位附近

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
1014GMT---英镑兑欧元EURGBP=D4在2011年1月以来高位附近盘旋,但假期因素令交投偏淡,阻挠英镑/欧元测试耶诞节前高位0.8302英镑.欧元的重要支撑料在2011年1月低点约0.8285英镑.
英镑/美元GBP=D4持稳,报1.5519美元,守在上周触及的近三个月低点1.5361上方.
本周稍晚公布的英国采购经理人指数(PMI)调查,将受到密切关注,但欧元区的重要事件及其对风险意愿的影响,预料仍将是新年度推动英镑走势的主要力量.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。