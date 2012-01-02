〔路透调查〕交易商多预期欧洲货币市场未来六个月仍偏紧俏

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透班加罗尔1月2日电---路透调查货币市场交易商结果显示,欧洲货币市场未来六个月仍可能趋紧,因欧债危机未见趋缓迹象.
18位回覆这一周一次的调查的交易商,有12位认为未来六个月货币市场状况大致不变,仅有五位认为将好转,有一位认为将恶化.
"货币市场完全关闭,银行间市场几无活动."一名货币市场交易商表示.
另外交易商预期,欧洲央行将在7日再融资操作中释出1,350亿欧元,上次操作规模为1,447.6亿欧元,而该行上周买进债券的金额可能为15亿欧元,12月23日当周为1,900万欧元.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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