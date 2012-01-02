〔路透调查〕交易商多预期欧洲货币市场未来六个月仍偏紧俏

路透班加罗尔1月2日电---路透调查货币市场交易商结果显示,欧洲货币市场未来六个月仍可能趋紧,因欧债危机未见趋缓迹象.

18位回覆这一周一次的调查的交易商,有12位认为未来六个月货币市场状况大致不变,仅有五位认为将好转,有一位认为将恶化.