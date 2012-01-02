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货币新闻 | 2012年 1月 2日 星期一 22:02 BJT

〔路透调查〕交易商多预期欧洲货币市场未来六个月仍偏紧俏

路透班加罗尔1月2日电---路透调查货币市场交易商结果显示,欧洲货币市场未来六个月仍可能趋紧,因欧债危机未见趋缓迹象.

18位回覆这一周一次的调查的交易商,有12位认为未来六个月货币市场状况大致不变,仅有五位认为将好转,有一位认为将恶化.

"货币市场完全关闭,银行间市场几无活动."一名货币市场交易商表示.

另外交易商预期,欧洲央行将在7日再融资操作中释出1,350亿欧元,上次操作规模为1,447.6亿欧元,而该行上周买进债券的金额可能为15亿欧元,12月23日当周为1,900万欧元.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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