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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 06:26 BJT

全球外汇市场1月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0830 - 瑞士12月采购经理人指数(PMI)

0830 - 瑞典央行公布12月19日货币政策会议记录

0855 - 德国12月失业人数数据

0928 - 英国12月制造业PMI

1500 - 美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数

1500 - 美国11月建筑支出

1900 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月13日会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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