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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 06:36 BJT

〔欧洲股市〕防御类公共事业股领涨市场触及两个月高位,成交量偏低

路透巴黎1月2日电---欧洲股市周一在新年的第一个交易日触及两个月高点,由德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA等防御类公共事业股领涨;不过成交量不大,因英国和美国市场仍处於新年假期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,011.92点,为10月底以来该指数最高水准;投资者无视暗淡的欧元区数据.数据显示欧元区12月制造业活动连续第五个月衰退[ID:nCN1315506].

然一些交易商和分析师警告,本周稍後当多数投资人重返工作岗位後,需留意圣诞节期间涨势有可能回吐.

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