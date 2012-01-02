〔欧洲股市〕防御类公共事业股领涨市场触及两个月高位,成交量偏低

路透巴黎1月2日电---欧洲股市周一在新年的第一个交易日触及两个月高点,由德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA等防御类公共事业股领涨;不过成交量不大,因英国和美国市场仍处於新年假期.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,011.92点,为10月底以来该指数最高水准;投资者无视暗淡的欧元区数据.数据显示欧元区12月制造业活动连续第五个月衰退[ID:nCN1315506].