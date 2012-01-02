〔欧洲股市〕防御类公共事业股领涨市场触及两个月高位,成交量偏低

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透巴黎1月2日电---欧洲股市周一在新年的第一个交易日触及两个月高点,由德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)和法国燃气苏伊士集团GSZ.PA等防御类公共事业股领涨;不过成交量不大,因英国和美国市场仍处於新年假期.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报1,011.92点,为10月底以来该指数最高水准;投资者无视暗淡的欧元区数据.数据显示欧元区12月制造业活动连续第五个月衰退[ID:nCN1315506].
然一些交易商和分析师警告,本周稍後当多数投资人重返工作岗位後,需留意圣诞节期间涨势有可能回吐.
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。