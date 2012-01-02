〔韩国数据〕12月外汇储备降至3,064.0亿美元,因欧洲货币兑美元贬值

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透首尔1月3日电---周二公布的数据显示,韩国12月底外汇储备减少22.3亿美元,部分是因为欧洲货币疲软.
韩国央行的数据显示,12月底外汇储备从11月的3,086.3亿美元降至3,064.0亿美元.
央行把外汇储备减少归咎於欧元和英镑等欧洲货币兑美元贬值,因欧洲地区债务危机罩顶.
央行表示,截至12月底其外汇储备中有90.7%为有价证券.韩国的外汇储备为全球第七大.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
306.40 308.63 310.98 303.38 312.19 311.03 304.48 305.08(完)
浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。