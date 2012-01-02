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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 06:43 BJT

〔韩国数据〕12月外汇储备降至3,064.0亿美元,因欧洲货币兑美元贬值

路透首尔1月3日电---周二公布的数据显示,韩国12月底外汇储备减少22.3亿美元,部分是因为欧洲货币疲软.

韩国央行的数据显示,12月底外汇储备从11月的3,086.3亿美元降至3,064.0亿美元.

央行把外汇储备减少归咎於欧元和英镑等欧洲货币兑美元贬值,因欧洲地区债务危机罩顶.

央行表示,截至12月底其外汇储备中有90.7%为有价证券.韩国的外汇储备为全球第七大.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

306.40 308.63 310.98 303.38 312.19 311.03 304.48 305.08(完)

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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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