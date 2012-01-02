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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 06:57 BJT

〔韩国个股〕三星电子计划再度进军日本平板电视市场--日经

路透1月2日电---日本经济新闻周二未引述消息来源的报导称,韩国三星电子(005930.KS)正计划明年重新进军日本平板电视市场.

报导并称,三星电子於2007年撤出该市场.

该报表示,三星电子正与日本消费性电子零售商Yamada Denki Co (9831.T)及Yodobashi Camera Co,就如何经销其平板电视进行磋商.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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