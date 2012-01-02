〔韩国个股〕三星电子计划再度进军日本平板电视市场--日经

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月2日电---日本经济新闻周二未引述消息来源的报导称,韩国三星电子(005930.KS)正计划明年重新进军日本平板电视市场.
报导并称,三星电子於2007年撤出该市场.
该报表示,三星电子正与日本消费性电子零售商Yamada Denki Co (9831.T)及Yodobashi Camera Co,就如何经销其平板电视进行磋商.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。