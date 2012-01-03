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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:24 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月3日-1月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月3日(二)

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.

1月4日(三)

伦敦--英国标售37.5亿英镑、票息1.75%、2017年到期的公债.

法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息2.0%、2022年1月4日到期的10年期联邦公债.

渥太华--加拿大标售98天期、182天期和364天期国库券.

华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.

1月5日(四)

巴黎--法国标售70-80亿欧元的长期政府债券(OAT),包括:票息3.25%、2021年10月25日到期的10年期OAT;票息4.25%、2023年10月25日到期的12年期OAT;票息4.75%、2035年4月25日到期的24年期OAT;票息4.50%、2041年4月25日到期的30年期OAT(0950).

1月6日(五)

东京--日本标售三个月期贴现债券.

伦敦--英国标售国库券.

1月9日(一)

巴黎--法国标售BTF国库券(1350).

法兰克福--德国标售约40亿欧元、六个月期贴现国库券,将於2012年7月11日到期.

华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.

1月10日(二)

东京--日本标售六个月期贴现债券.

伦敦--英国标售票息0.75%的通膨保值公债.

华盛顿--美国财政部标售三年期公债.

华盛顿--美国财政部标售四周期国库券.

华盛顿--美国财政部标售52周期国库券.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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