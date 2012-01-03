版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:38 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月3日

* 头版头条:

--华南银行参股中国大陆银行将率先开跑,据指出,华银已锁定福建海峡银行,并派人到大陆展开深度的实地查核(D.D.)作业,双方高层已有合作共识,第一季完成深度D.D.後,将进入价格、经营权、董事席次谈判.

* 其他:

--电机电子工业同业公会理事长焦佑钧表示,这波景气低潮无法在短期内解决,欧美市场复苏至少要等两年;常务理事郭台强认为,智慧手机、网路应用等新商机,仍持续带领电子业向前冲,景气没有那麽悲观.

--台塑化(6505.TW)重油加氢脱硫工厂周一发生工安事故,为了安全,已将此设备停炉检查,由於之前另一套设备也毁损停摆中,至此全部都停摆,台塑化被迫外购高价位原料,粗估一个月成本增加3.1亿台币.

--开放陆银来台参股元月起跑,为提高两岸银行参股合作意愿,银行公会函请金管会,将单一陆银参股上限从5%提高到20%.金融业者预测,有意参股台湾中小型银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS),有可能率先成案.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐