《台湾报摘》--经济日报1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--华南银行参股中国大陆银行将率先开跑,据指出,华银已锁定福建海峡银行,并派人到大陆展开深度的实地查核(D.D.)作业,双方高层已有合作共识,第一季完成深度D.D.後,将进入价格、经营权、董事席次谈判.
* 其他:
--电机电子工业同业公会理事长焦佑钧表示,这波景气低潮无法在短期内解决,欧美市场复苏至少要等两年;常务理事郭台强认为,智慧手机、网路应用等新商机,仍持续带领电子业向前冲,景气没有那麽悲观.
--台塑化(6505.TW)重油加氢脱硫工厂周一发生工安事故,为了安全,已将此设备停炉检查,由於之前另一套设备也毁损停摆中,至此全部都停摆,台塑化被迫外购高价位原料,粗估一个月成本增加3.1亿台币.
--开放陆银来台参股元月起跑,为提高两岸银行参股合作意愿,银行公会函请金管会,将单一陆银参股上限从5%提高到20%.金融业者预测,有意参股台湾中小型银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS),有可能率先成案.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI