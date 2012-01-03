《台湾报摘》--工商时报1月3日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--根据劳委会最新通报统计,至去年12月31日止,共109家企业通报无薪假,影响人数13,034人,实施人数达12,487人.新增通报人数与实际人数都比两周前倍增,引发景气是否进一步恶化的关切.
* 其他:
--设备业者指出,联电(2303.TW)28奈米进展顺利,在拿下德仪TXN.N(TI)次世代ARM架构处理器OMAP 5代工订单後,日前再度成功突破台积电(2330.TW)在28奈米市场设下的进入障碍,拿下手机晶片大厂高通(QCOM.O)(Qualcomm)的28奈米整合型基频晶片代工订单.
--景气前景不明,企业投资意愿降低,2011年联贷市场因而惨兮兮,联贷金额合计较前一年减少超过4,000亿元(141亿美元),减幅达25%.至於排名,合库拿下冠军,总金额47.85亿美元,市占率12.07%,二、三名则是兆丰银和土银.
--金管会银行局长桂先农昨日透露,已核备四家银行申请大陆分行开办台资企业的人民币业务,这四家分别是国泰世华银、第一银行、合库及彰银的大陆分行.且这四家银行的财报也已出炉,本月就会尽速向银监会送件,估计3月底前应可得到银监会的核准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 屈桂娟
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI