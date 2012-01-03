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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月3日

* 头版头条:

--根据劳委会最新通报统计,至去年12月31日止,共109家企业通报无薪假,影响人数13,034人,实施人数达12,487人.新增通报人数与实际人数都比两周前倍增,引发景气是否进一步恶化的关切.

* 其他:

--设备业者指出,联电(2303.TW)28奈米进展顺利,在拿下德仪TXN.N(TI)次世代ARM架构处理器OMAP 5代工订单後,日前再度成功突破台积电(2330.TW)在28奈米市场设下的进入障碍,拿下手机晶片大厂高通(QCOM.O)(Qualcomm)的28奈米整合型基频晶片代工订单.

--景气前景不明,企业投资意愿降低,2011年联贷市场因而惨兮兮,联贷金额合计较前一年减少超过4,000亿元(141亿美元),减幅达25%.至於排名,合库拿下冠军,总金额47.85亿美元,市占率12.07%,二、三名则是兆丰银和土银.

--金管会银行局长桂先农昨日透露,已核备四家银行申请大陆分行开办台资企业的人民币业务,这四家分别是国泰世华银、第一银行、合库及彰银的大陆分行.且这四家银行的财报也已出炉,本月就会尽速向银监会送件,估计3月底前应可得到银监会的核准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 屈桂娟

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