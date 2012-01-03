〔两岸金融〕台湾华南银行拟参股福建海峡银行20%股权--报载

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北1月3日电---台湾本地媒体经济日报周二称,大型公股银行之一的华南银行已锁定福建海峡银行,并派人到大陆展开深度的实地查核(D.D.)作业,双方高层已有合作共识,第一季完成深度D.D.後,将进入价格、经营权、董事席次谈判.
经济日报指出,福建海峡银行每股净值约人民币10元多,总资产约有人民币五、六百亿元,是福建省最大的城市银行.据指出,华银可能参股福建海峡银行20%股权,总投资金额将超过百亿元,华银希望参与经营决策.有关人士说,参股上限是二成,实际参股比率要视价格而定,价格好,就会多买一点.
华南金控(2880.TW)旗下华银参股陆银案,一旦敲定合作案,将是国内银行直接参股大陆银行首例,在两岸金融往来方面极具历史意义.先前富邦金(2881.TW)旗下富邦银则是绕道香港参股大陆银行.
经济日报指出,华银去年开始评估参股陆银,第一阶段选出福建海峡、温州、嘉兴及重庆三峡银行等四家陆银,并委托普华财顾进行简单的实地查核,这些作业已完成,筛选後,目前锁定单一对象,并派人展开参股前的深度D.D.在第一季完成深度D.D.,农历年後,华南金高层也将亲访福建海峡银行高层,展开相关的谈判作业.(完)
--整理 高洁如;审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI