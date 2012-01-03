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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 08:44 BJT

〔两岸金融〕台湾华南银行拟参股福建海峡银行20%股权--报载

路透台北1月3日电---台湾本地媒体经济日报周二称,大型公股银行之一的华南银行已锁定福建海峡银行,并派人到大陆展开深度的实地查核(D.D.)作业,双方高层已有合作共识,第一季完成深度D.D.後,将进入价格、经营权、董事席次谈判.

经济日报指出,福建海峡银行每股净值约人民币10元多,总资产约有人民币五、六百亿元,是福建省最大的城市银行.据指出,华银可能参股福建海峡银行20%股权,总投资金额将超过百亿元,华银希望参与经营决策.有关人士说,参股上限是二成,实际参股比率要视价格而定,价格好,就会多买一点.

华南金控(2880.TW)旗下华银参股陆银案,一旦敲定合作案,将是国内银行直接参股大陆银行首例,在两岸金融往来方面极具历史意义.先前富邦金(2881.TW)旗下富邦银则是绕道香港参股大陆银行.

经济日报指出,华银去年开始评估参股陆银,第一阶段选出福建海峡、温州、嘉兴及重庆三峡银行等四家陆银,并委托普华财顾进行简单的实地查核,这些作业已完成,筛选後,目前锁定单一对象,并派人展开参股前的深度D.D.在第一季完成深度D.D.,农历年後,华南金高层也将亲访福建海峡银行高层,展开相关的谈判作业.(完)

--整理 高洁如;审校 屈桂娟

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