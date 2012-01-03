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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 07:25 BJT

(重发)****主要国家经济指标预测--1月4日****

路透1月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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1月3日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超262

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超2,106

1月4日(三)

0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% 持平

0843 意大利Markit服务业PMI 12月 45.2 45.8

0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.2 50.2

综合PMI 12月 -- 49.8

0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.7 52.7

0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.3 48.3

综合PMI 47.9 47.9

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加2 增加0.5

抵押贷款额(亿英镑) 增加9 增加12.9

抵押贷款批准件数(千件) 52.3 52.7

M4货供额(较前月) -- -0.3%

0930 英国建筑业PMI 12月 51.7 52.3

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)

(较上年同期) 12月 +2.8% +3.0%

1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% -0.1%

(较上年同期) +3.5% +3.7%

1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- 659.3

再融资指数 -- 3,516.8

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- +0.9%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- +4.3%

1500 美国工厂订单 11月 +1.7% -0.4%

耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +3.8%

扣除运输的耐久财订单 -- +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%

-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,355 1,360

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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1月3日(二)

0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 12月 50.7 44.0

0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少2.2 减少1

未经季节调整的失业人数(万人) 278 280

经季节调整的失业人数(万人) 288.8 --

经季节调整的失业率 6.8% 6.9%

0928 英国CIPS制造业PMI 12月 49.6 47.4

1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 54.02 --

1500 美国建筑支出 11月 +1.2% +0.5%

1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.9 53.2

物价分项指数 47.5 47.5 (完)

--整理 戴素萍/张明钧;审校 王洋

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