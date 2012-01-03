(重发)****主要国家经济指标预测--1月4日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透1月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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1月3日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超262
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超2,106
1月4日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +0.3% 持平
0843 意大利Markit服务业PMI 12月 45.2 45.8
0848 法国Markit服务业PMI 12月终值 50.2 50.2
综合PMI 12月 -- 49.8
0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.7 52.7
0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 48.3 48.3
综合PMI 47.9 47.9
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加2 增加0.5
抵押贷款额(亿英镑) 增加9 增加12.9
抵押贷款批准件数(千件) 52.3 52.7
M4货供额(较前月) -- -0.3%
0930 英国建筑业PMI 12月 51.7 52.3
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)
(较上年同期) 12月 +2.8% +3.0%
1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +3.5% +3.7%
1200 美国抵押贷款指数 12月30日当周 -- 659.3
再融资指数 -- 3,516.8
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月31日当周 -- +0.9%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月31日当周 -- +4.3%
1500 美国工厂订单 11月 +1.7% -0.4%
耐久财(耐用品)订单 11月修正值 -- +3.8%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.7%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 12月 1,355 1,360
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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1月3日(二)
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 12月 50.7 44.0
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少2.2 减少1
未经季节调整的失业人数(万人) 278 280
经季节调整的失业人数(万人) 288.8 --
经季节调整的失业率 6.8% 6.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 12月 49.6 47.4
1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 54.02 --
1500 美国建筑支出 11月 +1.2% +0.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 53.9 53.2
物价分项指数 47.5 47.5 (完)
--整理 戴素萍/张明钧;审校 王洋
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI