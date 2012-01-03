《台湾重要政经日程》--1月3日-2012年12月22日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
==================今日重要政经消息======================
1/3(二)
--12:30 央行标售五年期公债102/1,金额400亿台币.
--15:00 大型石化厂公共安全管理联合督导计画执行成果记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/4(三)
--12:00 证券交易所举行岁末记者会.
1/5(四)
--央行公布至12月底外汇存底.
--主计处公布12月消费者物价指数(CPI)年增率.
1/6(五)
--15:00 宏达电(2498.TW)公布2011年第四季自结净利.
1/9(一)
--财政部公布12月进出口金额,11月出口年增率1.3%.
1/14(六)
--总统与立法委员合并选举日.
1/18(三)
--农历春节前股市封关日.
1/20(五)
--16:00 经济部公布12月外销订单年变动率,11月为年增2.54%.
--16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为年衰退3.55%.
1/30(一)
--农历春节後股市开红盘日.
--16:00 主计处公布12月经季调失业率,上月为4.32%.
--16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为升5.07%.
1/31(二)
--16:00 经建会公布12月领先指标,上月下跌0.01%.
2/4(六)
--金融市场因应农历春节调整休假补行交易.
3/3(六)
--金融市场因应和平纪念日调整休假补行交易.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如;审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI