〔新债招标〕台湾101/1期公债得标利率为1.00%,符合市场预期

路透台北1月3日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的五年期公债101/1A01101=TWO得标利率为1.00%,与市场预期相符.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.98-1.01%间,最低预估在0.96%,最高在1.02%.[ID:nCT0493081]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额853亿台币,投标倍数为2.13,高於上次10年期增额公债100/9R的1.48倍.

各行业的得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.(完)

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