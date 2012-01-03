〔新债招标〕台湾101/1期公债得标利率为1.00%,符合市场预期

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透台北1月3日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的五年期公债101/1A01101=TWO得标利率为1.00%,与市场预期相符.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在0.98-1.01%间,最低预估在0.96%,最高在1.02%.[ID:nCT0493081]
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额853亿台币,投标倍数为2.13,高於上次10年期增额公债100/9R的1.48倍.
各行业的得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.(完)
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--记者 董永年; 审校 屈桂娟/杨淑祯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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