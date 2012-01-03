〔背景资料〕台湾2011-2012年度公债标售结果一览

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(此背景资料可搭配"〔新债招标〕台湾101/1期公债得标利率为1.00%,符合市场预期"报导,可点选[ID:nCT0493297])
路透1月3日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的五年期公债101/1A01101=TWO得标利率为1.00%,与市场预期的0.98-1.01%相符.
一. 2011-2012年度公债发行状况(R为增额发行公债):
期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率
(年) (亿台币) 区间%
101/1 5 400 1.0000 1.0000 0.9000-1.0000
100/9R 10 350 1.2500 1.2970 1.1000-1.2970
100/8R 30 300 1.8750 1.9000 1.7900-1.9000
100/7R 20 350 1.8750 1.8190 1.6800-1.8190
100/6R 5 400 2.0000 1.0800 0.8500-1.0800
100/9 10 350 1.2500 1.2880 1.0000-1.2880
100/8 30 300 1.8750 1.9900 1.7000-1.9900
100/7 20 300 1.8750 1.9750 1.7500-1.9750
100/6 5 300 2.0000 1.1800 1.0000-1.1800
100/5R 10 400 1.3750 1.4750 1.3000-1.4750
100/乙1 20 300 1.7500 1.8040 1.5800-1.8040
100/4R 30 300 2.0000 1.8890 1.6800-1.8890
100/1R 5 400 1.0000 1.0750 0.9800-1.0750
100/2R 20 300 2.1250 1.7600 1.5000-1.7600
100/5 10 400 1.3750 1.3810 1.2000-1.3810
100/4 30 300 2.0000 2.1100 1.8800-2.1100
100/3 2 400 0.7500 0.7910 0.2500-0.7910
100/2 20 350 2.1250 2.1360 1.8000-2.1360
100/1 5 400 1.0000 1.1100 0.1450-1.1100
二. 各行业得标比重(%)如下:
证券业 银行业 票券业 保险业
101/1 31.00 56.87 7.13 5.00
100/9R 24.83 44.88 8.86 21.43
100/8R 44.33 1.34 1.83 52.50
100/7R 27.43 42.00 2.57 28.00
100/6R 41.38 28.87 19.75 10.00
100/9 52.00 34.71 11.00 2.29
100/8 43.83 11.51 6.33 38.33
100/7 34.50 34.00 3.83 27.67
100/6 36.67 41.68 14.32 7.33
100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75
100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33
100/4R 44.50 11.33 2.67 41.50
100/1R 30.63 58.50 3.75 7.12
100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50
100/5 26.99 56.88 3.88 12.25
100/4 48.16 19.34 4.17 28.33
100/3 39.87 49.88 9.00 1.25
100/2 32.86 45.99 6.29 14.86
100/1 48.25 36.87 9.88 5.00 (完)
台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]
--记者 董永年; 审校 屈桂娟/杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI