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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 12:38 BJT

〔背景资料〕台湾2011-2012年度公债标售结果一览

(此背景资料可搭配"〔新债招标〕台湾101/1期公债得标利率为1.00%,符合市场预期"报导,可点选[ID:nCT0493297])

路透1月3日电---台湾央行周二表示,财政部委标售的五年期公债101/1A01101=TWO得标利率为1.00%,与市场预期的0.98-1.01%相符.

一. 2011-2012年度公债发行状况(R为增额发行公债):

期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率

(年) (亿台币) 区间%

101/1 5 400 1.0000 1.0000 0.9000-1.0000

100/9R 10 350 1.2500 1.2970 1.1000-1.2970

100/8R 30 300 1.8750 1.9000 1.7900-1.9000

100/7R 20 350 1.8750 1.8190 1.6800-1.8190

100/6R 5 400 2.0000 1.0800 0.8500-1.0800

100/9 10 350 1.2500 1.2880 1.0000-1.2880

100/8 30 300 1.8750 1.9900 1.7000-1.9900

100/7 20 300 1.8750 1.9750 1.7500-1.9750

100/6 5 300 2.0000 1.1800 1.0000-1.1800

100/5R 10 400 1.3750 1.4750 1.3000-1.4750

100/乙1 20 300 1.7500 1.8040 1.5800-1.8040

100/4R 30 300 2.0000 1.8890 1.6800-1.8890

100/1R 5 400 1.0000 1.0750 0.9800-1.0750

100/2R 20 300 2.1250 1.7600 1.5000-1.7600

100/5 10 400 1.3750 1.3810 1.2000-1.3810

100/4 30 300 2.0000 2.1100 1.8800-2.1100

100/3 2 400 0.7500 0.7910 0.2500-0.7910

100/2 20 350 2.1250 2.1360 1.8000-2.1360

100/1 5 400 1.0000 1.1100 0.1450-1.1100

二. 各行业得标比重(%)如下:

证券业 银行业 票券业 保险业

101/1 31.00 56.87 7.13 5.00

100/9R 24.83 44.88 8.86 21.43

100/8R 44.33 1.34 1.83 52.50

100/7R 27.43 42.00 2.57 28.00

100/6R 41.38 28.87 19.75 10.00

100/9 52.00 34.71 11.00 2.29

100/8 43.83 11.51 6.33 38.33

100/7 34.50 34.00 3.83 27.67

100/6 36.67 41.68 14.32 7.33

100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75

100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33

100/4R 44.50 11.33 2.67 41.50

100/1R 30.63 58.50 3.75 7.12

100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50

100/5 26.99 56.88 3.88 12.25

100/4 48.16 19.34 4.17 28.33

100/3 39.87 49.88 9.00 1.25

100/2 32.86 45.99 6.29 14.86

100/1 48.25 36.87 9.88 5.00 (完)

台湾公债发行相关消息,请点选[TW-GVD-ISU-CMN]

--记者 董永年; 审校 屈桂娟/杨淑祯

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