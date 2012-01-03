〔台湾债市〕RP利率不变,投信、寿险场内丢钱但态度坚持

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北1月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二不变.月初投信和寿险资金持续流入,但经过年底部位调整後,部分交易商养券部位不多,且到期续做即可满足资金需求,在市场上找新钱意愿不高.
资金调度人士指出,尽管近日有新基金流入,市场资金供应尚称充裕,不过投信等供给方对利率仍颇为坚持,加上农历年关前为例行性资金需求高峰,交易商调度偏向保守,RP利率欲下不易.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI