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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 11:47 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,投信、寿险场内丢钱但态度坚持

路透台北1月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二不变.月初投信和寿险资金持续流入,但经过年底部位调整後,部分交易商养券部位不多,且到期续做即可满足资金需求,在市场上找新钱意愿不高.

资金调度人士指出,尽管近日有新基金流入,市场资金供应尚称充裕,不过投信等供给方对利率仍颇为坚持,加上农历年关前为例行性资金需求高峰,交易商调度偏向保守,RP利率欲下不易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 屈桂娟

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