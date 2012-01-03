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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 10:28 BJT

《外汇动态》美元/坡元跌向费波纳奇支撑位1.2903

0212GMT---美元/新加坡坡元SGD=D3正跌向费波纳奇支撑位,因银行间投机客及短线杠操作帐户卖出美元/坡元.

美元/坡元跌0.5%至1.2915,略高於12月升势的费波纳奇61.8%回档位1.2903.

投资人感到宽慰,此前公布的新加坡第四季国内生产总值(GDP)数据显示,该国经济去年第四季较前季萎缩4.9%,与分析师预期相符.

如果支撑位不能守住,美元/坡元可能跌向76.4%回档位1.2851.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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