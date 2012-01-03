〔两岸金融〕台湾华南金冀6月底前以100亿台币参股福建海峡银行至多20%股权--消息

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透台北1月3日电---一位熟知此事的公司消息人士周二表示,台湾大型公股金控之一--华南金(2880.TW)冀在今年6月底前敲定以100亿台币参股福建海峡银行最高20%的股权.
如果顺利的话,将是台湾本地银行直接参股大陆银行的首例.先前富邦金(2881.TW)旗下富邦银是绕道香港参股大陆厦门银行.
本地时间12:45,华南金控升1.88%报16.30台币,稍稍跑赢台股.TWII1.7%的涨幅.(完)
--记者 洪淑珍;撰写 高洁如;审校 杨淑祯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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