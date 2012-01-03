〔两岸金融〕台湾华南金冀6月底前以100亿台币参股福建海峡银行至多20%股权--消息

路透台北1月3日电---一位熟知此事的公司消息人士周二表示,台湾大型公股金控之一--华南金(2880.TW)冀在今年6月底前敲定以100亿台币参股福建海峡银行最高20%的股权.

如果顺利的话,将是台湾本地银行直接参股大陆银行的首例.先前富邦金(2881.TW)旗下富邦银是绕道香港参股大陆厦门银行.

本地时间12:45,华南金控升1.88%报16.30台币,稍稍跑赢台股.TWII1.7%的涨幅.(完)