〔台湾央行〕共发行861.5亿台币存单,发行余额增加828.5亿

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透台北1月3日电---台湾央行周二表示,今日共发行861.5亿台币存单,相较存单到期金额33亿,存单发行余额增加828.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期783.5亿台币,利率为0.87%;91天期68亿台币,利率为0.93%;182天期10亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行3,035.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,132.65亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为负38亿台币,累计超额准备为1,920亿台币,加计前期1%的超额准备为2,897亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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