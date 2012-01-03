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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 15:07 BJT

〔表格〕台股外资及陆资买超54.40亿台币,转卖为买

路透台北1月3日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超54.40亿台币,上交易日为卖超13.22亿.

三大法人今日合计买超46.38亿台币,上交易日修正後为卖超40.29亿.

以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

1/3 +54.40 +1.55 -9.57 +46.38

1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r

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本月累计 +41.18 -6.62 -28.47 +6.09 (完)

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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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