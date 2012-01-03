〔台湾汇市〕台币/美元受台股推升而微幅收涨,但市场交投冷清

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北1月3日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘微幅升值2.1分.受到欧股上日走扬激励,台股随亚洲区域走势上涨,促台币小幅上涨;惟市场观望气氛浓厚,全日交易量未见回温迹象.
另在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币一个月换汇点再度转为折价,由上日的0.025/0.035微升至-0.030/-0.020.汇银人士对此表示,尽管欧债问题充满未知数,但市场缺乏新题材指引,令台币走势反覆震荡整理.
"就像厨师在料理一锅菜,先把葱放下去爆,却还没想到要炒什麽,"一位外商银行交易人士称.
他们表示,近日台币汇价回归到实质抛补需求,出口商亦高挂卖单且缺乏进场意愿,一来与目前价位对其缺乏吸引力,二来推测与2011年下半年景气转疲使出口衰退有关,预估接近农历年前,出口商的卖盘才会陆续出笼.
另有交易员称,近日见到台湾央行逢高低点均进场调节手中部位,显示央行不希望在总统大选前见到汇价剧烈波动,预估台币短线仍不脱30.3元上下整理.
台湾加权指数.TWII周二收盘劲扬1.46%,报7,053.38点;外资及陆资在台股买超54.40亿台币,上交易日为卖超13.22亿.[ID:nCT0493469]
另外,短线投资客周二敲进新兴亚币,推使坡元SGD=及马币(林吉特)MYR=升破阻力线,因多数市场在新年交易首日之际风险胃纳有所改善.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.294 30.315 30.200-30.315 30.315 4.90 4.93
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.293 30.311 30.273-30.295 30.280 2.66 2.53
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 0.025/0.035
美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.125/-0.110
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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