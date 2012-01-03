〔台湾债市〕殖利率震荡收低,五年券标售利多力抗股市强弹

路透台北1月3日电---台湾债市主要殖利率周二震荡收低.在中午五年券101/1标售结果未出炉前,殖利率随股市明显上扬弹升,惟得标利率公布後,情势随即逆转,各期券几乎以日低点作收,成交量也明显放大.

针对101/1的标售结果,交易商认为,1.00%的得标利率尚属中性,不过因银行得标比重达56.87%,对筹码安定有相当助益.但因农历春节长假前可供交易的时间有限,恐将令交易商押重仓的兴致降低,预料近日殖利率还是难脱区间整理格局.

"好不容易有量出来,但卡了个农历年,气势不知道能不能延续."一中型银行交易员称.

另一票券商交易员则指出,若以交易角度看101/1标售,"没什麽肉可期".不过投标倍数不算低,显示大家在新一年度的需求不错.

央行中午标售的101/1得标利率为1.00%,与市场预期相符.各行业的得标比重方面,银行业为56.87%、证券业31.0%、票券业7.13%、保险业为5.0%.投标总额853亿台币,投标倍数为2.13,高於上次10年期增额公债100/9R的1.48倍.[ID:nCT0493297]

台湾股市周二收高1.46%,跟随其他亚太地区股市涨势.加权股价指数.TWII上涨101.17点,至7,053.38点.上日为下跌1.69%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.61 0.9914 0.9912-1.0160 383.5

10 100/9 A00109=TWO -0.05 1.2865 1.2865-1.3110 52.5

20 101/2 A01102=TWO -- 1.7490 *1.7490-1.7600* 4.0

* 表创该券交易以来殖利率日高、低纪录

虽然101/1标售结果有利多方,但交易商认为,利多也仅限於101/1自身,对於其他券的带动料有限.因除了农历春节长假持券的风险考量外,盘面其他券不是因为筹码散乱,就是面临换券的压力,难以成为交易商青睐对象.

"我认为101/1的主流地位会延续到2月中,新一期10年券登场为止."一证券商交易员称.

另一证券商交易主管也称,除了春节长假,下周六就是总统选举投票,交易商为降低风险,持仓的部位会维持在偏低水位."债市要有行情,可能要等2月了."

今年农历除夕落在1月22日,债市交易至1月18日(周三)止,1月30日(周一)新春开红盘.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2865

5 100/6 A00106=TWO 1.0185

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)