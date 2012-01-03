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亚洲 | 2012年 1月 3日 星期二 15:28 BJT

〔新兴汇市〕坡元及马币升破阻力位,然亚币人气仍旧审慎

路透新加坡1月3日电---短线投资客周二敲进新兴亚币,推使坡元及马币(林吉特)升破阻力线,因多数市场在新年交易首日之际风险胃纳有所改善.

然而,市场人士在静待欧债危机最新进展的情况下,仍旧不愿太过积极抢进亚币.

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