〔台湾货币市场〕短率稳中带软,期底积数回补後余钱陆续流出

* 期底积数回补後有见余钱流出

* 周五央行标售存单前,资金料偏松

记者 张雅菁/李文科

路透台北1月3日电---台湾银行间短期利率周二稳中带软,提存期最後一日,银行间在准备积数大致回补完毕後,中午後开始有余钱流出.预期明日新一旬开始,资金大致偏松,短线焦点将在本周五的央行一年期存单标售.

市场人士指出,预期央行在标售存单前,将会让市场资金偏向宽松,以刺激标售意愿,而虽然1月份逢农历年关资金偏紧的时候,初步应不致影响银行间对一年期存单的配置考量.而在下周一存单交割後,另一接踵而来的挑战为今年提早来到的农历年关,将让各家资金调度人士开始进入神经紧绷期.

"现在还没开始领新钞,local(本地银行)每次开始领新钞就乱成一堆,因为他们无法控制资金走的数量"一外商银人士称."大家今年还没有警觉,感觉反应时间会集中在过年前."

本地银行间本周已开始陆续与台湾银行换新钞,不过央行尚未宣布民众可以前往银行兑换的时间.银行的库存现金增加,相对会降低其周转金水位.

本地时间15:44时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.403%;区间在0.299-0.720%,上日0.299-0.75%.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.780%.

农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.

**短票供给有限**

短票方面,交易商指出,在发票量清淡下,次级市场又再度反转为卖方市场,票券商能供给银行间的票量有限,利率大致稳中偏软.不过,票券商也是严阵以待接下来的农历年资金流动情况.

银行间短票利率主要成交区间在0.83-0.85%,落点在农历年前的则在区间低位成交,上日区间则在0.83-0.86%.

央行今日存单到期金额33亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

周三新提存期开始央行存单到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为负38亿台币;累计超额准备为1,920亿台币,加计前期1%的超额准备为2,897亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率不变.月初投信和寿险资金持续流入,但经过年底部位调整後,部分交易商养券部位不多,且到期续做即可满足资金需求,在市场上找新钱意愿不高.

资金调度人士指出,尽管近日有新基金流入,市场资金供应尚称充裕,不过投信等供给方对利率仍颇为坚持,加上农历年关前为例行性资金需求高峰,交易商调度偏向保守,RP利率欲下不易.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)