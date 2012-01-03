〔台湾货币市场〕短率稳中带软,期底积数回补後余钱陆续流出

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 期底积数回补後有见余钱流出
* 周五央行标售存单前,资金料偏松
记者 张雅菁/李文科
路透台北1月3日电---台湾银行间短期利率周二稳中带软,提存期最後一日,银行间在准备积数大致回补完毕後,中午後开始有余钱流出.预期明日新一旬开始,资金大致偏松,短线焦点将在本周五的央行一年期存单标售.
市场人士指出,预期央行在标售存单前,将会让市场资金偏向宽松,以刺激标售意愿,而虽然1月份逢农历年关资金偏紧的时候,初步应不致影响银行间对一年期存单的配置考量.而在下周一存单交割後,另一接踵而来的挑战为今年提早来到的农历年关,将让各家资金调度人士开始进入神经紧绷期.
"现在还没开始领新钞,local(本地银行)每次开始领新钞就乱成一堆,因为他们无法控制资金走的数量"一外商银人士称."大家今年还没有警觉,感觉反应时间会集中在过年前."
本地银行间本周已开始陆续与台湾银行换新钞,不过央行尚未宣布民众可以前往银行兑换的时间.银行的库存现金增加,相对会降低其周转金水位.
本地时间15:44时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.403%;区间在0.299-0.720%,上日0.299-0.75%.
而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.780%.
农历除夕落在1月22日,货币市场交易至1月20日(周五)止.按往例,尾牙(1月9日)至年前将是通货发行高峰.台股在1月18日封关,1月30日(周一)新春开红盘.
**短票供给有限**
短票方面,交易商指出,在发票量清淡下,次级市场又再度反转为卖方市场,票券商能供给银行间的票量有限,利率大致稳中偏软.不过,票券商也是严阵以待接下来的农历年资金流动情况.
银行间短票利率主要成交区间在0.83-0.85%,落点在农历年前的则在区间低位成交,上日区间则在0.83-0.86%.
央行今日存单到期金额33亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]
周三新提存期开始央行存单到期1,972.00亿台币、周四846.5亿,周五则为4,516.80亿.紧缩因子方面,周五将有101/1期五年期公债发行,金额400亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为负38亿台币;累计超额准备为1,920亿台币,加计前期1%的超额准备为2,897亿台币.
**公债RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率不变.月初投信和寿险资金持续流入,但经过年底部位调整後,部分交易商养券部位不多,且到期续做即可满足资金需求,在市场上找新钱意愿不高.
资金调度人士指出,尽管近日有新基金流入,市场资金供应尚称充裕,不过投信等供给方对利率仍颇为坚持,加上农历年关前为例行性资金需求高峰,交易商调度偏向保守,RP利率欲下不易.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI