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市场报道 | 2012年 1月 3日 星期二 16:19 BJT

《外汇动态》据称欧元在1.3000美元上方有卖盘

0807GMT---据称,来自远东地区的商业性卖盘目前正在1.30美元上方压抑欧元/美元EUR=.在1.3020-40据称还有更多卖盘.

下档方面,传闻投资人买单集中在1.2950-60区域,但若买单遭到消化,据说在1.2940附近建有停止单.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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